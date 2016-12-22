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Финляндия купила у России дом переводчика «Капитала» Маркса
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Финляндия купила у России дом переводчика «Капитала» Маркса
Политика, 16:41
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Финляндия купила у России дом переводчика «Капитала» Маркса

Заместитель министра Минэкономразвития России Александр Цыбульский подписал соглашение о продаже финскому правительству помещений общей площадью более 4,5 тыс. кв. м в здании на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, где располагается Дом Финляндии. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Стоимость здания составила 508,1 млн руб., уточняется в сообщении.

В конце июня 2017 года «Интерфакс» сообщил, что российское правительство намерено продать финскому здание, в котором находится Институт Финляндии. Тогда же стала известна его стоимость — 508,1 млн руб. Переговоры было поручено провести Минэкономразвития и Министерству иностранных дел.

Дом на Большой Конюшенной улице, расположенной в центре Санкт-Петербурга неподалеку от Казанского собора, построили по проекту архитектора Геральда Боссе в 1897 году. Среди других работ зодчего — особняк князя Кочубея, усадьба в Знаменке, Малый дворец в Шуваловском парке, разрушенная в 1964 году церковь Покрова Божьей Матери в Стрельне, церковь Преподобного Симеона Дивногорца в Дрездене.

По информации агентства, на рубеже XIX–XX веков в доме жил экономист и писатель Николай Данильсон, который перевел на русский язык «Капитал» Карла Маркса.

Институт Финляндии занимается организацией культурных мероприятий, направленных на поддержку российско-финляндского сотрудничества, в том числе выставок, концертов, семинаров и мастер-классов. Деятельность института финансирует фонд «Санкт-Петербург», в числе учредителей которого — правительство Финляндии. Обязанности директора института исполняет Мика Пюлсю, сообщается на сайте организации.

Теги: Россия , Санкт-Петербург , Финляндия , Недвижимость
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