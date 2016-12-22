На Украине полиция задержала оставлявшего в банках шоколадки грабителя

Полиция Украины задержала серийного грабителя банков, оставлявшего шоколадки для кассиров после совершения преступлений. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает телеканал «112 Украина».

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину 1967 года рождения, уже привлекавшегося к ответственности в начале 1980-х. Крищенко отметил, что поиски грабителя велись на протяжении полутора лет. Во время задержания у преступника изъяли пистолет со следами переработки.

«По его словам [грабителя], он совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве. Мы обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении», — сказал Крищенко.

По информации полиции, преступник выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, проводил «предварительную разведку», не пользовался мобильным телефоном и закрывал лицо очками и шляпой.

На допросе мужчина заявил, что проводил «экспроприацию и грабил награбленное». По его словам, часть средств он отдавал на благотворительность, на остальные деньги он «приводил в порядок свой дом».