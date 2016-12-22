Фонд шелкового пути вложится в комплекс на Тушинском аэродроме

Китайский Фонд шелкового пути (Silk Road Fund) станет еще одним инвестором проекта «Ростех-Сити» на территории Тушинского аэродрома, соглашение об этом во вторник, 4 июля, было подписано в рамках государственного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию .

На территории аэродрома «Ви Холдинг» Виталия Мащицкого построит многофункциональный комплекс площадью 1 млн кв. м и стоимостью 90 млрд руб. Помимо офисных площадей на 65 га в южной части Тушинского аэродрома будет построено жилье, спортивные и социальные объекты. Точные параметры проекта неизвестны, но в феврале РБК писал, что из 380 тыс. кв. м офисов около 262,8 тыс. кв. м будут сданы в аренду «Ростеху».

Международный консорциум, к которому присоединится Китайский Фонд шелкового пути, был сформирован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, основан РФПИ и China Investment Corporation). Он объединяет фонды России, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна.

В начале 2015 года, когда пресс-служба мэрии Москвы впервые сообщила о проекте «Ростех-Сити», анонсировалось, что это будет «полноценный комплекс для работы и временного размещения сотрудников со всеми объектами инфраструктуры». Всего здесь будет создание более 15 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.