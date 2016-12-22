В посольстве США назвали сроки окончания миссии Теффта

Миссия посла США в России Джона Теффта завершится в Москве в начале осени. Об этом сообщила во вторник заместитель главы дипмиссии Линн Трейси, выступая на приеме в резиденции посла США в Москве, передает ТАСС.

«Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени», — сказала Трейси. Она также зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.

Посол отметил, что «было прекрасно служить на дипломатическом поприще», а также выразил признательность россиянам за их труд и поддержку.

Джон Теффт занял пост посла США в России 1 августа 2014 года. До этого он возглавлял посольства США в Литве, Грузии и на Украине.