Ликсутов заявил о создании парковок для электромобилей в Москве

В Москве появятся парковки для электрокаров. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает ТАСС.

«Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в России законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать», — рассказал Ликсутов.

По его словам, в настоящий момент власти обсуждают возможность принятия данной меры на законодательном уровне. Он отметил, что в Москве уже работают около 80 точек, где можно зарядить электромобиль. «Мы понимаем, что этого недостаточно. Цель — количество заправочных станций довести до двухсот», — добавил заммэра.

В июне стало известно о том, что компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ планируют установить электромодули оператора ПАО «Россети» на своих московских АЗС для зарядки электромобилей. По словам первого заместителя компании «Россети» Романа Бердникова, назвать точную дату установки электромодулей затруднительно, ведь это может произойти «еще не скоро».

ПАО «Россети» занимается реализацией Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры. В программу входят три этапа, в которые также входят разработка базовых технологических решений и реализация пилотных проектов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. Компания планирует начать развертывание зарядной инфраструктуры по всей России до 2020 года.