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В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях на кафедре теологии МГЛУ
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В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях на кафедре теологии МГЛУ
Общество, 16:44
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В Рособрнадзоре рассказали о нарушениях на кафедре теологии МГЛУ

В Рособрнадзоре пояснили РБК, почему Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) не получил аккредитацию по направлению «теология», из-за чего выпускники вуза не смогли получить дипломы государственного образца.

В ответе пресс-службы надзорного ведомства говорится, что в ходе аккредитационной экспертизы, которая проходила с 15 по 19 мая, был выявлен ряд нарушений образовательных стандартов. Речь идет о нарушениях в части «определения результатов освоения образовательных программ», «кадрового обеспечения реализации образовательных программ», а также «общесистемных требований», установленных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).

«На основании отрицательного заключения, составленного экспертами по результатам аккредитационной экспертизы, Рособрнадзор <...> отказал МГЛУ в аккредитации образовательных программ, заявленных к прохождению процедуры государственной аккредитации», — говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре отметили, что по закону «Об образовании» вуз вправе подать повторное заявление о проведении аккредитации «не ранее чем через год после отказа в государственной аккредитации».

Ранее студенты направления «теология» МГЛУ заявили, что руководство вуза не смогло выдать им дипломы государственного образца. Как сообщала газета «Коммерсантъ», 23 июня Рособрнадзор лишил направление «теология» аккредитации, тем не менее руководство университета не сообщило об этом учащимся. Студенты утверждают, что вуз подал документы на аккредитацию слишком поздно — вместо февраля в мае. Они обратились с письмом к министру образования Ольге Васильевой.

Преподаватель кафедры теологии МГЛУ Виктор Лега заявил РБК, что серьезных оснований для отзыва аккредитации у Рособрнадзора нет. «Кафедра существует уже более десяти лет, и почему вдруг мы оказались в такой ситуации, не ясно», — отметил он. По его словам, среди замечаний Рособрнадзора к вузу — на специальности «теология» не предусмотрена защита выпускных квалификационных работ. Лега заявил, что это не соответствует действительности. «Работы как бакалавров, так и магистров на кафедре теологии защищаются», — пояснил преподаватель.

В свою очередь студентка МГЛУ Екатерина Шарафутдинова сообщила РБК, что студенты бакалавриата кафедры теологии МГЛУ в 2016 году подписывали документ, в котором они были проинформированы, что получат диплом негосударственного образца. «Наша группа из 13 человек сознательно подписала документ», — сообщила она. «Да, действительно, мы подписывали такой документ», — заявила РБК другая студентка Ангелина Крымцова. «Но мы надеялись, что вуз за год получит аккредитацию, и дипломы у нас будут государственного образца. Но то, что мы получим дипломы не государственные, мы узнали уже только после защиты», — добавила она.

Теги: Рособрнадзор , теология , МГЛУ
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