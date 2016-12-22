Пассажиров терминала аэропорта Хитроу эвакуировали из-за пожарной тревоги

Терминал 3 британского аэропорта Хитроу эвакуирован из-за пожарной тревоги. Администрация аэропорта провела проверку и заключила, что пожара нет. После этого пассажирам разрешили вернуться в здание третьего терминала. Об этом администрация Хитроу сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает британская газета The Independent, фотографии эвакуации распространили пассажиры на своих страницах в соцсетях. Один из них, Бен Смит, написал в Twitter, что сработала пожарная тревога, вокруг него «много суматохи».

По данным издания, вылеты из этого терминала аэропорта были временно приостановлены. Другие терминалы продолжали работу в обычном режиме. Пожарная тревога сработала в 12:32 (14:32 мск).

Пассажиров вывели на улицу и просили ждать, пока сотрудники аэропорта разберутся с проблемой.

Терминал 3 является вторым по величине в Хитроу, среднее ежедневное количество прибывающих и вылетающих рейсов — 250, отмечает газета.