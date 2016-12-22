Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 59,04 EUR Нал. 67,70 67,08 USD Бирж. 59,35 +0,08 EUR Бирж. 67,30 -0,02 USD ЦБ. 59,23 +0,26 EUR ЦБ. 67,30 +0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1916,50 +0,73% РТС 1017,38 +0,79% Brent 49,71 +0,22% DJIA 21479,27 +0,61% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7379,64 +0,03%
Пассажиров терминала аэропорта Хитроу эвакуировали из-за пожарной тревоги
Лента новостей
Транспортная прокуратура начала проверку задержек рейсов Bulgaria Аir 16:14, Общество Volkswagen возобновит продажи автомобилей в Иране впервые за 17 лет 16:13, Бизнес На плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в Петербурге произошел пожар 16:06, Общество В Италии в результате спецоперации арестованы более 80 мафиози 16:05, Общество Сечин предложил АФК «Система» «не заводить рака за камень» 16:02, Бизнес На Украине полиция задержала оставлявшего в банках шоколадки грабителя 15:57, Общество В посольстве США назвали сроки окончания миссии Теффта 15:53, Политика Ликсутов заявил о создании парковок для электромобилей в Москве 15:42, Технологии и медиа Сэкономить на инвесторах: что думает бизнес об ограничении прав дольщиков 15:35, Недвижимость Губернатор Подмосковья нашел замену главе Балашихи 15:33, Политика Тинькофф Банк установил первый собственный банкомат 15:25, Бизнес Фонд племянника Путина предложил запретить уезжать выпускникам-отличникам 15:22, Общество Пассажиров терминала аэропорта Хитроу эвакуировали из-за пожарной тревоги 15:22, Общество Фигурант дела Шакро Молодого подал в суд на телеканал «Дождь» 15:21, Общество Эрнст рассказал о запуске в КНР телеканала «Катюша» и китайского КВН 15:06, Технологии и медиа Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла 15:03, Политика Умерла вдова Алексея Германа-старшего 15:01, Общество «Стройтранснефтегаз» построит на Чаянде установку очистки газа 14:44, Бизнес РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет» 14:38, Финансы Пассажир упал на рельсы Таганско-Краснопресненской линии метро столицы 14:38, Общество Вашингтон на Висле: как Трамп уводит Восточную Европу на глазах у России 14:33, Мнение Тулеева поместили на лечение в больницу Управления делами президента 14:21, Политика Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения 14:21, Общество МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 14:19, Общество Акции Apple, Amazon и Microsoft «сравнялись» в цене из-за сбоя на Nasdaq 14:14, Финансы Арбитраж в Гааге принял к рассмотрению иск «Укрнафты» к России 14:14, Политика Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина» 14:08, Политика Нижегородских полицейских обвинили в приведшей к убийству халатности 14:07, Общество
Пассажиров терминала аэропорта Хитроу эвакуировали из-за пожарной тревоги
Общество, 15:22
0
Пассажиров терминала аэропорта Хитроу эвакуировали из-за пожарной тревоги

Терминал 3 британского аэропорта Хитроу эвакуирован из-за пожарной тревоги. Администрация аэропорта провела проверку и заключила, что пожара нет. После этого пассажирам разрешили вернуться в здание третьего терминала. Об этом администрация Хитроу сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает британская газета The Independent, фотографии эвакуации распространили пассажиры на своих страницах в соцсетях. Один из них, Бен Смит, написал в Twitter, что сработала пожарная тревога, вокруг него «много суматохи».

По данным издания, вылеты из этого терминала аэропорта были временно приостановлены. Другие терминалы продолжали работу в обычном режиме. Пожарная тревога сработала в 12:32 (14:32 мск).

Пассажиров вывели на улицу и просили ждать, пока сотрудники аэропорта разберутся с проблемой.

Терминал 3 является вторым по величине в Хитроу, среднее ежедневное количество прибывающих и вылетающих рейсов — 250, отмечает газета.

Теги: Хитроу , пожарная сигнализация , Аэропорт
Главное
Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла Политика
Материалы по теме
Неизвестный беспилотник сорвал работу британского аэропорта Гатвик Общество
В московских аэропортах задержали почти 450 рейсов Общество
В киевском аэропорту перешли на ручное обновление табло из-за кибератаки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку