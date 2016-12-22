Умерла вдова Алексея Германа-старшего

Светлана Кармалита (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вдова Алексея Германа-старшего, постоянный соавтор его кинолент Светлана Кармалита умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова.

По его словам, женщина умерла в больнице в Санкт-Петербурге.

Ее сын, режиссер и сценарист Алексей Герман-младший рассказал ТАСС, что в последнее время «Светлана Игоревна (Кармалита — РБК) очень много работала, писала сценарии, занималась делами киностудии «Ленфильм».

«Видимо, сказалась сильная усталость», — уточнил сын.

Он добавил, что 1 июля скончался друг Кармалиты, художник Владимир Светозаров. «Она занималась похоронами, приняла все очень близко к сердцу», — подытожил Алексей Герман-младший.

Время и место прощания пока не известны.

Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Закончила МГУ им. Ломоносова. Она была киносценаристом, а также соавтором фильмов кинорежиссера Алексея Германа-старшего.

Награждена Государственной премией СССР и серебряной медалью им. А. Довженко за военный фильм «Торпедоносцы». Была одним из сценаристов кинофильмов «Трудно быть Богом. История арканарской резни» и «Хрусталев, машину!».