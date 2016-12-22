«Стройтранснефтегаз» построит на Чаянде установку очистки газа

Компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), заключила договор с «Газпромом» о строительстве установки для очистки газа от гелиевого концентрата на Чаяндинском месторождении к концу IV квартала 2019 года. Об этом говорится в сообщении СТНГ.

Мощность установки составит 21 млрд куб. м в год. Она будет состоять из блоков мембранного разделения 1-й и 2-й ступени, межступенчатой и дожимной компрессорной станций. Также компания «осуществит заказ и поставку технологического оборудования».

Как сообщает компания, мембранная технология для очистки газа стала необходимой в связи с его высоким содержанием на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (1400 млн куб. м.). СТНГ выступает главным подрядчиком по благоустройству Чаяндинского месторождения. Чаянда является ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири», ориентированного, в первую очередь, на потребителей в Китае.

Строительство газопровода «Сила Сибири», общая протяженность которого составит около 3 тыс. км, началось в сентябре 2014 года. В мае «Газпром» и CNPC подписали соглашение по сотрудничеству. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, поставки энергоносителей в Китай по газопроводу «Сила Сибири» должны начаться в 2019 году.