Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения
Общество, 14:21
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Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения
Паромную переправу через Керченский пролив, которая соединяет Крым с Россией, временно закрыли из-за сильного ветра, предает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.
Спасатели рекомендуют автомобилистам и пассажирам не ездить на переправу, пока погода не улучшится.
Региональное управление МЧС 4 июля объявило штормовое предупреждение в Симферополе из-за прогнозируемых ливней с градом, грозой и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с.
Последний раз Керченскую переправу закрывали из-за шторма 8 февраля текущего года.
Керченская паромная переправа — единственная артерия, которая соединяет полуостров Крым и материковую Россию. Летом нагрузка на переправу возрастает из-за роста потока туристов на курорты Крыма.