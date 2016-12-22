Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения

Паромную переправу через Керченский пролив, которая соединяет Крым с Россией, временно закрыли из-за сильного ветра, предает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму.

Спасатели рекомендуют автомобилистам и пассажирам не ездить на переправу, пока погода не улучшится.

Региональное управление МЧС 4 июля объявило штормовое предупреждение в Симферополе из-за прогнозируемых ливней с градом, грозой и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с.

Последний раз Керченскую переправу закрывали из-за шторма 8 февраля текущего года.

Керченская паромная переправа — единственная артерия, которая соединяет полуостров Крым и материковую Россию. Летом нагрузка на переправу возрастает из-за роста потока туристов на курорты Крыма.