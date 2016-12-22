Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»

На штаб Алексея Навального в Краснодаре совершено нападение, заявил РБК руководитель избирательного штаба Леонид Волков.

«Сегодня утром на нас напали «Отряды Путина», их было около 20 человек. Сегодня они дошли до прямого вандализма, было переворачивание мебели и уничтожение материальных ценностей», — сообщил Волков.

По его словам, сторонники Навального в Краснодаре пишут заявление в правоохранительные органы. «Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, потому что это серьезное имущество, которое оплачено деньгами наших сторонников. Не можем просто так это оставить», — добавил он.

В штабе сорваны плакаты, поломаны рамки, перевернуты стулья и столы. В настоящий момент штаб Навального подсчитывает причиненный ущерб.

Ситуация в штабе Навального в Краснодаре была спровоцирована его же сторонникам, заявил РБК Марат Динаев, руководитель общественного движении единомышленников «Отряды Путина».

«Шли на дискуссию, но дискуссии не получилось. Разгрома штаба там, конечно, не произошло. Наши люди действовали корректно. Много шума было, но не более того», — сообщил Динаев.

По его словам, ситуация была спровоцирована сторонниками Навального, которые нелестно отозвались об активистах из «Отрядов Путина». «Назвали нашу женщину животным, указывали на возраст. C этого все и началось. Дискуссия была горячей, но никто не пострадал. Обратятся [в правоохранительные органы] — мы будем отвечать, если найдут состав преступления», — добавил он.

В конце июня двое неизвестных напали на координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого и нанесли ему порезы. Нападение произошло в 6:40 по местному времени (2:40 мск). Об этом Косарецкий рассказал РБК.

«Утром я пришел в администрацию подавать уведомление на проведение публичного мероприятия у нас в городе. Перед зданием администрации ко мне подошли двое людей, которые сказали мне, что в администрацию я не пройду. После этого они накинулись на меня, пытались оттащить меня от входа, душили меня. В процессе борьбы они полоснули меня по левой руке чем-то острым, в результате чего образовалась рана», — заявил он.

По словам координатора, приехавшая «вневедомственная охрана забрала нападавших после того, как было написано заявление».