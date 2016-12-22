В Минобороны заявили о проведении более 250 учений ПВО в 2017 году

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск России провели с начала текущего года более 250 тактических учений. Об этом заявил начальник войск ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов, сообщает «Интерфакс».

«В соединениях, воинских частях и подразделениях войсковой ПВО сухопутных войск с начала года проведено более 250 тактических учений различного уровня, в том числе с боевой стрельбой свыше 100, в которых было привлечено свыше 16 тысяч военнослужащих и более 4 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники», — отметил Леонов.

По словам генерал-лейтенанта, во время проведения тактических учений были поражены свыше 200 ракет-мишеней. При выполнении боевых стрельб были израсходованы около 200 зенитных управляемых ракет и более 10 тыс. зенитных выстрелов.

Леонов добавил, что 60% проверенных воинских частей, соединений и подразделений получили оценки «хорошо» и «отлично» и отметил высокий уровень выучки личного состава войск ПВО. Также он подчеркнул, что все учебные центры были оценены на «хорошо».