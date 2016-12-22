Китайский госбанк инвестирует 6 млрд юаней в инновации в России

ВЭБ привлек от Государственного банка развития Китая (ГБРК) 6 млрд юаней на поддержку российских инноваций. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, передает корреспондент РБК.



«Мы вчера совместно с Государственным банком развития Китая подписали соглашение о привлечении 6 млрд юаней, это эквивалентно порядка $850 млн США, на проекты, связанные с новыми технологиями и инновациями», — сказал Горьков.



По его словам, это были первые китайские инвестиции в развитие инноваций и новых технологий в России. Эта сделка позволит банку существенно увеличить объем инвестиций в этот сектор экономики, сказал Горьков.



Он пояснил, что деньги будут инвестированы в различные проекты, связанные с технологией блокчейн, с цифровой экономикой, технологиями в квантовой физике.