МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Вечером и днем в Москве ожидается гроза и сильный ветер, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Москве днем и ночью 5 июля ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщают в МЧС. В сообщении ведомства москвичам рекомендуется переждать непогоду в капитальных строениях. Горожанам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, держаться вдали от деревьев и водоемов.

В пресс-службе столичного главка МЧС предупредили о возможных повреждениях линий электропередачи, повале деревьев, заторах на дорогах, повреждениях транспорта.

В начале недели синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за возможности грозы.

По прогнозам метеорологов центра «Фобос», в 2017 году в Центральной России лето будет холодным, а купальный сезон вряд ли начнется. Температура воздуха не поднимется выше 25–30 градусов. В то же время Гидрометцентр опроверг прогноз «Фобоса» о холодном лете, заявив, что в Центральной России во второй половине июля и первой половине августа ожидается ясная погода с температурой воздуха до 25 градусов.

Пережила стихию: ливень в фотографиях москвичей

«Тропический ливень» обрушился на Москву 30 июня. От удара молнии погиб мужчина, пострадало 16 человек, 12 из которых направлены в больницы. За сутки выпало свыше 90% от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 24 м/с. В аэропортах Москвы было задержано 450 рейсов. В нескольких районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии, на время было прекращено движение поездов по МЦК.



Шторм в Москве 29 мая стал самым смертоносным за историю наблюдений: погибли 17 человек. Ущерб от непогоды предварительно оценен в 200 млн руб.