СБУ объявила в розыск сбежавшего в Россию журналиста

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск украинского журналиста, обозревателя издания Ukraina.ru Александра Чаленко. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте МВД Украины в разделе о разыскиваемых лицах.

Чаленко разыскивается управлением СБУ в Харьковской области по обвинению в преступлении по ч. 1 ст. 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). На сайте указано, что Чаленко скрывается с 21 января 2016 года. Суд выдал постановление о его задержании.

Чаленко также работал в газете «Сегодня» и интернет-издании «Обозреватель. Ukraina.ru» — российском интернет-издании, начавшем работу в июне 2014 года. Владельцем издания является МИА «Россия сегодня». Информационная политика сайта позиционировалась как «альтернативная точка зрения о ситуации на Украине».