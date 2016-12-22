Тулеева поместили на лечение в больницу Управления делами президента

Глава Кемеровской области Аман Тулеев, ранее доставленный на самолете МЧС в Москву, проходит лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента, об этом РБК заявил депутат Госдумы от региона Антон Горелкин

Аман Тулеев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Губернатор Кемеровской области 73-летний Аман Тулеев проходит постоперационный реабилитационный период в Центральной клинической больнице Управления делами президента (ЦКБ УД) в Москве, об этом РБК рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, избранный от Кемеровской области.



«Это верная информация», — сказал он. По словам Горелкина, Тулеев находится в удовлетворительном состоянии. «По телефону разговаривает в нормальном состоянии. Больше ничего сказать не могу», — добавил депутат.

Эту информацию также подтвердили РБК высокопоставленный федеральный чиновник и источник в Минздраве.



В то же время в приемной ЦКБ Управления делами президента РБК отказались подтвердить или опровергнуть сообщение о госпитализации в медучреждение губернатора Амана Тулеева. РБК ожидает ответа от пресс-секретаря ЦКБ о состоянии Тулеева и сроках его выписки​.



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Ранее о том, что Тулеева перевели из кемеровской больницы в московскую клинику, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Такое решение было принято после консультации с ведущими специалистами регионального и федерального здравоохранения по видеосвязи.В администрации Кузбасса добавили, что весь реабилитационный процесс губернатора проходит под контролем Минздрава и лично главы ведомства.

С 22 мая Аман Тулеев находится в отпуске, и с тех пор политик дважды его продлевал. Завтра, 5 июля, заканчивается предельно допустимый по закону срок отпуска — 45 дней.



Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писала, что Тулеев уже не выйдет на работу и оставит государственную службу. Однако в пресс-службе администрации Кемеровской области опровергли эту информацию, заявив, что он «просто продлил отпуск». Позднее стало известно, что затяжной отпуск главы Кемеровской области связан с перенесенной на позвоночнике сложной операцией, которая прошла в Германии.

Аман Тулеев стал губернатором Кемеровской области 20 лет назад. Он руководит областью​ с 1 июля 1997 года. Является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срока. До того, как возглавить регион, с августа 1996 года Тулеев работал федеральным министром по сотрудничеству со странами СНГ.