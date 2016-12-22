«Уралвагонзавод» намерен начать сборку танков Т-90 в Египте

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) намерена создать предприятие по лицензионной сборке Т-90С/СК в Египте. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в годовом отчете компании.

Информация о планах корпорации раскрыта в списке приоритетных направлений военно-технического сотрудничества в 2017 году. В числе прочих проектов УВЗ заявил о «работе над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика «818» (Египет)».

Кроме того, как отмечает «Интерфакс», в отчете сообщается о заключении контракта на модернизацию тысячи танков Т-72 для Индии. УВЗ установит на индийские танки новые дизельные двигатели В-92С2, которые развивают мощность до 1 тыс. лошадиных сил.

Танк Т-90 (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

О переговорах Москвы и Дели по модернизации произведенных ​в Индии по лицензии танков Т-90 стало известно в марте. Технологии, которые могут быть предоставлены индийской стороне, должны увеличить скорость, скорострельность и комфортабельность танков, сообщил Bloomberg.