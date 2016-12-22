«Уралвагонзавод» намерен начать сборку танков Т-90 в Египте

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) намерена создать предприятие по лицензионной сборке Т-90С/СК в Египте. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в годовом отчете компании.
Информация о планах корпорации раскрыта в списке приоритетных направлений военно-технического сотрудничества в 2017 году. В числе прочих проектов УВЗ заявил о «работе над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика «818» (Египет)».
Кроме того, как отмечает «Интерфакс», в отчете сообщается о заключении контракта на модернизацию тысячи танков Т-72 для Индии. УВЗ установит на индийские танки новые дизельные двигатели В-92С2, которые развивают мощность до 1 тыс. лошадиных сил.
О переговорах Москвы и Дели по модернизации произведенных в Индии по лицензии танков Т-90 стало известно в марте. Технологии, которые могут быть предоставлены индийской стороне, должны увеличить скорость, скорострельность и комфортабельность танков, сообщил Bloomberg.
Т-90С и Т-90МС
Танк Т-90С — экспортный вариант танка Т-90. Согласно данным на сайте «Уралвагонзавода», его скорострельность достигает семи выстрелов в минуту, а максимальная скорость — 60 км/ч.
С 2011 года на вооружении ВС России принят танк Т-90МС — модернизированная версия танка Т-90.
Максимальная скорость модернизированного танка по шоссе не менее 60 км/ч. Он снабжен 125-мм гладкоствольной пушкой, которая обеспечивает повышенную точность стрельбы по сравнению с предыдущими моделями.
В этом танке используется штурвальное, а не торсионное управление и система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное переключение, что позволяет уменьшить физические нагрузки на водителя, снизить расход топлива и повысить разгонные характеристики машины.