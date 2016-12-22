Рособрнадзор предложил ввести собеседования для допуска к ОГЭ по русскому

Рособрнадзор предложил ввести собеседование для девятиклассников в качестве допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ) по русскому языку. Об этом на межрегиональной конференции по оценке качества образования заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем регионам, у нас уже модель есть, устное собеседование как допуск к итоговой аттестации после девятых классов. Мы предлагаем это добровольно, но вводить сейчас не на ЕГЭ, а как допуск к итоговой аттестации в девятых классах», — сказал Кравцов.

В пресс-службе Рособрнадзора РБК сообщили, что «детали модели (собеседования как допуска к ОГЭ по русскому языку. — РБК) прорабатываются, подробности будут в начале учебного года».

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в январе сообщила, что в 2018 году все девятиклассники будут сдавать экзамен по устной речи в рамках ОГЭ. Об этом Васильева заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Выбрано несколько пилотных регионов. Далее мы будем это вводить везде, потому что мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», — отметила министр.