Нижегородских полицейских обвинили в приведшей к убийству халатности

Двое полицейских из Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в халатности, которая привела к убийству шести детей, передает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По информации третьего следственного управления нижегородского СК, полицейских Дмитрия Обливина и Владимира Филимонова обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинительное заключение против них направили на рассмотрение Нижегородского районного суда.

Следствие считает, что бездействие полицейских, которые своевременно не отреагировали на жалобы Юлии Зайцевой на ее больного шизофренией мужа Олега Белова, привело к тому, что супруг убил жену и шестерых малолетних детей. По данным следователей, с октября 2014 года по июль 2015 года Зайцева неоднократно жаловалась в нижегородский отдел полиции № 5 на насилие и угрозы со стороны ее мужа. Участковый Обливин, в 2014 году, и Филимонов, в 2015 году, не проверяли ее жалобы и отказывали в возбуждении уголовных дел. Из-за того что мужчину вовремя не привлекли к уголовной ответственности, женщина с детьми оставались в обстановке, которая угрожала их жизни и здоровью, считают следователи. Белов в 2015 году убил Зайцеву и своих шестерых детей.

По данным упарвления СК по Нижнему Новгороду, Олег Белов убил жену и детей 6 июля 2015 года. Их останки нашли 4 августа в квартире, где проживала семья. Позже он убил и свою мать, тело которой обнаружили в тот же день в заброшенном палисаднике в 300 м от жилого дома в городе Гороховец Владимирской области. Это произошло после того, как 3 августа теща Белова заявила в полицию об отсутствии телефонной связи с дочерью. Позже мужчина приехал в Гороховец, где жила его мать, и убил ее из-за того, что она «могла способствовать его изобличению».

При задержании мужчина оказал сопротивление и был ранен. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у Белова психическое расстройство, но оно не исключает вменяемость. Мужчина подлежит уголовному преследованию.

Суд по делу Белова начался в Нижегородском областном суде 16 декабря 2015 года. По данным суда, с 2010 по 2015 год мужчина угрожал жене и применял насилие к ней и их детям, из-за чего супруга обращалась в полицию. Также она заявляла об иске о расторжении брака с Беловым и лишении его родительских прав, который подала в суд 15 июня 2015 года. Судебная инстанция признала мужчину виновным по п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 (убийство восьми лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Мужчину приговорили к пожизненному заключению, он признал свою вину. В октябре 2016 года Верховный суд России утвердил приговор.