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Минобороны не увидело опасности для России в испытаниях ракеты в КНДР
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Минобороны не увидело опасности для России в испытаниях ракеты в КНДР
Политика, 12:55
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Минобороны не увидело опасности для России в испытаниях ракеты в КНДР

Министерство обороны России заявило, что запущенная 4 июля КНДР ракета была баллистической ракетой средней дальности. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», — указывается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пуск был зафиксирован 4 июля в 03:46 мск и отслеживался средствами системы предупреждения о ракетном нападении России. По данным Минобороны, ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, после чего упала в центральной части Японского моря. В ведомстве уточнили, что пуск ракеты был произведен не в сторону границ России и не представлял опасности для страны.

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Ранее КНДР заявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был проведен по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава государства лично наблюдал за запуском ракеты. По данным КНДР, ракета пролетела 933 км на высоте в 2802 км.

О том, что КНДР произвела пуск ракеты с восточного побережья страны в сторону Японии, сообщало Reuters со ссылкой на южнокорейских военных. Они заявили, что это была баллистическая ракета. По данным агентства Yonhap, пуск ракеты состоялся в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с полигона в провинции Пхенан-Пукто.

Позднее генсекретарь правительства Японии Ёсихида Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне страны. Правительство Японии осудило действия Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск северокорейской ракеты в своем Twitter. Американский лидер призвал Китай принять меры в отношении КНДР и «навсегда покончить с этим абсурдом».
 

Теги: Япония , Минобороны , КНДР , баллистическая ракета
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