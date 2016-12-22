СКР проверит информацию о радиоактивной пушке в парке Архангельска

Следственный комитет начал проверку информации о пушке в Парке Победы Архангельска, радиоактивный фон которой превышает норму в 150 раз. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

На источник радиации в парке впервые обратили внимание пользователи соцсети «ВКонтакте». В группе «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» были размещены фотографии дозиметра возле пушки. Прибор показывал радиационный фон более 46.99 мкЗв/час при допустимом уровне порядка 0,3–0,5 мкЗв/час.

После этого сообщения доступ к пушке был ограничен. В пресс-центре ГУ МЧС России по Архангельской области сообщили РБК, что зенитная пушка была демонтирована. «Местный житель произвел замеры [радиационного фона], его прибор показал превышение. Наши специалисты подъехали, сделали повторную проверку, которая подтвердила превышение [радиационного фона]. Было принято решение о демонтаже пушки. После этого пушка была транспортирована на закрытую площадку под Архангельском», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве заявили, что на данный момент пушка не представляет никакой опасности. «На месте, где была установлена пушка, замеры показывают естественный фон, превышения на данный момент нет», — добавили в МЧС.

В сообщении СКР отмечается, что источник радиации находился в парке около четырех лет. Зенитная пушка С-60 была установлена властями в память о Великой Отечественной войне.

В апреле сотрудники «Почты России» обнаружили посылку, радиационный фон которой в десятки раз превышал норму. После вскрытия выяснилось, что в ней находился авиационный прибор. Радиоактивная находка была помещена в специальный контейнер и утилизирована.