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«Смешарики» и медиахолдинг из Китая CCTV снимут мультфильм «Крош и Панда»
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«Смешарики» и медиахолдинг из Китая CCTV снимут мультфильм «Крош и Панда»
Технологии и медиа, 12:49
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«Смешарики» и медиахолдинг из Китая CCTV снимут мультфильм «Крош и Панда»

«Смешарики» и китайский медиахолдинг CCTV Animation совместно снимут мультсериал «Крош и Панда». Соответствующее соглашение о реализации российско-китайского анимационного проекта подписали генеральный продюсер группы компаний Riki Group (продвигает бренд «Смешарики») Илья Попов и генеральный директор CCTV Чжицзюнь Цай на XI пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом передает агентство RNS со ссылкой на представителя Riki Group.

По словам собеседника агентства, Riki Group и анимационное подразделение медиахолдинга CCTV Animation планируют за 1,5 года выпустить 52 двенадцатиминутных эпизода сериала в формате 3D CGI (computer-generated imagery — «неподвижные и движущиеся изображения». — РБК). Писать сценарии, «разрабатывать мир персонажей, их внешний облик» российская и китайская стороны будут совместно.

Председатель российско-китайского комитета и бизнес-омбудсмен Борис Титов подтвердил ТАСС, что контракт предусматривает создание «совместного проекта мультипликационного фильма».

В середине февраля 2017 года Riki Group подписала контракт с гонконгской компанией Fun Union о создании совместного предприятия для продвижения «Смешариков, «Малышариков» и «Пин-кода» в Китае и странах Азии. По словам главы по международному продвижению проектов продюсерского центра группы Дианы Юриновой, совместное с Китаем предприятие даст старт для развития этих брендов в Китае и в мире.

Группа компаний Riki Group, по данным RNS, состоит из 18 компаний, которые создают и продвигают анимационные бренды. В их портфель входят: «Смешарики», «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе», «Смешарики. Дежавю», «Пин-код», «Фиксики», «Динозавр Рики», «Хамелеоны», «Малышарики» и «Тима и Тома» и другие сериалы и полнометражные фильмы.

Российский мультсериал «Смешарики» показали в 16 странах, среди которых Германия, Франция, США, Китай. Forbes в 2014 году включил бренд «Смешарики» в список 25 самых выгодных российских франшиз. Выручка от запуска франшизы тогда составляла 12,1 млн руб., прибыль — 2,9 млн руб.

China Central Television (CCTV, Центральное телевидение Китая) — основной телехолдинг на территории материкового Китая. Студия CCTV Animation — платный телеканал, который специализируется на анимации и других молодежных программах.

Теги: Китай , мультфильмы , «Смешарики» , мультипликация , CCTV , Riki Group , Крош и панда , "Пин-код" , Фиксики ...
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