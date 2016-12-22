Сирия заявила о гибели девяти мирных жителей при авиаударах коалиции

В авиаударе международной коалиции под руководством США на северо-востоке Сирии, в провинции Хасака, погибли девять мирных жителей. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

Авиаудар был нанесен в городе Кашкаш Аз-Зиянат. «Погибли не менее девяти человек, причинен значительный материальный ущерб», — сообщает SANA.

Правительственное новостное агентство Сирии также заявило, что за прошлую неделю в результате трех авиаударов пострадали в общей сложности более 90 человек.

Ранее коалиция сообщила, что в результате авиаударов в Ракке силам сирийской оппозиции удалось прорвать оборону «Исламского государства» (запрещенная в России организация) в Старом городе Ракки. Самолеты коалиции разрушили два участка исторической стены, которую использовали боевики, что позволило ополченцам продолжить наступление.