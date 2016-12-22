В Москве задержан пытавшийся взять 38 млн руб. кредита по чужому паспорту

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который пытался взять в кредит 38 млн руб. в одном из столичных банков по паспорту на чужое имя. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД по Москве.

Полиция подозревает мужчину в совершении преступления по ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По данным ведомства, в отдел полиции явился сотрудник одного из московских банков и сообщил о мошенничестве. По словам сотрудника банка, к нему обратился мужчина и подал заявление на получение кредита в размере 38 млн руб.

«При проверке представленных документов у сотрудника банка возникли сомнения в их подлинности, вследствие чего банк отказал мужчине в выдаче кредита», — указывается в сообщении.

После этого мужчину задержали. Полиция установила, что он предоставил в банк паспорт на чужое имя.