В Подмосковье на базе отдыха обнаружили человеческие останки в мангале

На базе отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья в мангале обнаружили человеческие останки. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, сторож базы отдыха почувствовал «неприятный запах горелого». «Во время обхода территории он обнаружил в мангале рядом с одним из домиков обугленные части человеческого тела и вызвал полицию. Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале», — рассказал источник агентства.

Он заявил, что подозреваемые в совершении преступления спали в домике, рядом с которым стоял мангал. Источник агентства уточнил, что подозреваемых задержали. «В помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления — топор, молоток, пила. Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь», — подчеркнул источник. По месту жительства подозреваемых сотрудники правоохранительных органов также обнаружили, предположительно, следы крови. По данным полиции, один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане.

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили задержание подозреваемого в убийстве человека и попытке сжечь останки его тела в мангале на базе отдыха в Подмосковье. Об этом «РИА Новости» сообщил старший помощник руководителя главка СКР по Москве Юлия Иванова. По версии следствия, подозреваемый вместе со знакомым 2 июля распивали алкоголь в квартире жилого дома в Зеленограде. Между ними возник конфликт, после чего подозреваемый не менее двух раз ударил знакомого молотком по голове. Мужчина от полученных травм скончался на месте. «Желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Московской области, где хотел их сжечь», — заявила Иванова. Она добавила, что подозреваемый признал свою вину.