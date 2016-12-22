СМИ сообщили об увольнении подравшегося с соседями чиновника в Кузбассе

В Кемеровской области по собственному желанию уволился со службы начальник регионального департамента промышленности Сергей Карпунькин, в отношении которого возбуждено дело о побоях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Кузбасса.

Ранее в отношении Карпунькина в правительстве начали служебную проверку. На время проверки, с 28 июня, он был отстранен от исполнения обязанностей. Разобраться с ситуацией поручил лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Инцидент с участием чиновника правительства области произошел в ночь на 25 июня. Соседи Карпунькина по даче потребовали от него и его семьи сделать потише игравшую на участке музыку. В ответ, по словам соседей Карпунькина, мужчина и его жена напали на них. При этом, по словам пострадавших, чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта пострадали женщина, ее дочь и пожилой отец женщины. Пострадавшие подали заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по ст. 116 УК РФ (побои).