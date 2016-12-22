Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Петербургом

Семь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Кировске под Санкт-Петербургом. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным источника, автобус направлялся из Шлиссельбурга в Рыбацкое, и в нем находились 20 человек. Пассажиров, которые не получили травмы, отправили к месту назначения попутным транспортом.

В пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РБК заявили, что ДТП в Кировске произошло в 7:45 на улице Набережной. Грузовик «Камаз», которым управлял мужчина 1964 года рождения, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, из-за чего произошло столкновение. «Небольшие травмы получили семь человек», — уточнил сотрудник пресс-службы. По его словам, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие обратились за помощью в травмпункт. «Среди пострадавших нет детей», — добавил собеседник РБК.

По данным МЧС России по Ленинградской области, сообщение о столкновении грузовика с автобусом по адресу 8-я ГРЭС поступило в 08:35 по мск. В ликвидации последствий дорожной аварии участвовали 18 человек, среди которых пожарники 127-й пожарно-спасательной части и Государственной противопожарной службы Ленобласти, спасатели из Шлиссельбурга, а также сотрудники скорой помощи.