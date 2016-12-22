КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты

КНДР заявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Об этом сообщает телеканал NHK. Испытание ракеты было проведено по приказу главы КНДР Ким Чен Ына. Лидер страны лично наблюдал за испытанием. Ракета преодолела расстояние в 933 км, высота полета ракеты составила 2802 км.

Фото: Kyodo / East News

Ранее КНДР запустила ракету с восточного побережья страны в сторону Японии. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи. По их словам, это была баллистическая ракета.

По информации агентства Yonhap, ракета была запущена в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Генсекретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио сообщил, что ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне страны.

Правительство Японии выразило протест в связи с новыми испытаниями КНДР и осудило пуск ракеты.