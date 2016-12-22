СМИ сообщили о самоубийстве замглавы дагестанского управления ФСИН

В Дагестане обнаружено тело замглавы дагестанского УФСИН Наримана Яралиева с пулевым ранением. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Яралиев покончил с собой.

Тело Яралиева обнаружил сменщик в его собственном кабинете. Предположительно, в момент смерти Яралиев находился на дежурстве. «По предварительным данным, он покончил с собой. В причинах случившегося разбирается следствие», — сообщил источник агентства.

Как утверждает пресс-служба Федеральной лезгинской национально-культурной автономии со ссылкой на родственников покойного, Яралиев был найден мертвым еще 2 июля. Пулевое ранение было обнаружено у него в районе виска. Последний раз его видели живым ночью накануне, когда он заходил в свой кабинет. Родственники покойного также утверждают, что 2 июля тело чиновника уже было похоронено без огласки в СМИ. По их словам, на его теле были следы побоев.

Официальное подтверждение информации о самоубийстве Яралиева пока отсутствует.

В Татарстане 31 августа был найден мертвым начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России в Камско-Устьинском районе 57-летний полковник Илгиз Низамов. Следствие предположило, что мужчина покончил с собой.