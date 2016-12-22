СМИ узнали о расследовании в отношении продавцов шоколада Ritter Sport

Полиция ведет расследовании в отношении бизнесменов Александра Есина и Алексея Ратникова — бенифициара и гендиректора ​кондитерского предприятия «Торговый дом «Русские продукты торг» (РПТ). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, их подозревают в хищении 4 млрд руб., полученных в кредит от Промсвязьбанка.

Предприятие РПТ входила в «Руспродхолдинг» и, как сообщает издание, занималась поставкой на рынок России и ряда других стран кондитерских изделий. Компания занималась реализацией продукции ряда известных брендов, в том числе шоколадных яиц Angry Birds и шоколада Ritter Sport.

РПТ и еще несколько входящих в «Руспродхолдинг» компаний к середине 2015 года взяли в кредит в Промсвязьбанке порядка 4 млрд руб. Однако в скором времени должники перестали расплачиваться по кредитам, объяснив это кризисом и невыплатой средств оптовиками, которые взяли крупные партии товара на реализацию. Продукция, хранившаяся на складах РПТ перестала поступать на рынок и начала портиться, в результате чего началась ее утилизация. Так, на полигоне пришлось уничтожить 2733 упаковки шоколада Ritter Sport с ямайским ромом.

В ноябре 2015 года Есин и ряд предприятий «Руспродхолдинга» были признаны банкротами. При этом сам Есин и Ратников утверждали, что они продолжают бороться за возврат средств банку, подавая иски в отношении задолжавших им деньги ретейлеров.

В 2016 году Промсвязьбанк начал собственное расследование, в ходе которого было установлено, что Есин еще до получения последнего кредита начал переписывать собственное имущество на родных. Кроме того выяснилось, что некоторые сделки бизнесмен заключал с подставными фирмами.

После этого адвокаты банка инициировали в отношении Есина и Ратникова расследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Алексей Ратников после обысков был задержан и помещен судом под арест, а Александр Есин в настоящее время разыскивается полицией.

В марте стало известно, что Роскачество признало 25% молочного шоколада в России ненатуральным продуктом. Подобную продукцию ведомство потребовало называть «кондитерскими изделиями», а не шоколадом.