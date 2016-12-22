В Красноярске три человека погибли от отравления неизвестным спиртом

Три человека в Красноярске насмерть отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Информация о том, что в одном из гаражей Советского района Красноярска обнаружены четыре человека без сознания, поступила в дежурную часть полиции вечером 3 июня. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще троих пострадавших доставили в больницу, где позднее скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина.
В конце июня в Сергиевом Посаде в результате отравления суррогатным алкоголем погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 21 июня в квартире жилого дома на улице 1-й Ударной армии. Люди распивали «неустановленный алкоголь» с 18 по 21 июня. Тогда отравились 11 человек, трое из них скончались, еще восемь были госпитализированы. Позже в больнице скончались еще два человека. По информации следствия, жители города распивали «неустановленный алкоголь», который передал им неизвестный мужчина. По данным агентства «Интерфакс», компания из 15 жителей Сергиева Посада распивала метиловый спирт.
По факту гибели трех на тот момент человек Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек).