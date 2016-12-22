Малайзийский Airbus совершил экстренную посадку в Брисбене из-за птиц

Самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, вылетевший из австралийского города Голд-Кост в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в аэропорту Брисбена. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, самолет был вынужден после 30 мин. полета изменить курс и совершить экстренную посадку из-за столкновения с птицами. На борту самолета находились 345 пассажиров и 14 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщает представитель авиакомпании, пассажиры будут отправлены в Куала-Лумпур другим рейсом.

Ранее, 3 июля, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Дюссельдорфе. По данным немецкого издания Bild, самолет летел из Флоренции. После того, как он покинул аэропорт, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты колесных покрышек. Оказалось, что задняя правая шина лайнера была повреждена.