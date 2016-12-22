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В Хабаровске телефонные мошенники похитили у пенсионеров более 1 млн руб.
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В Хабаровске телефонные мошенники похитили у пенсионеров более 1 млн руб.
Общество, 06:59
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В Хабаровске телефонные мошенники похитили у пенсионеров более 1 млн руб.

В Хабаровске мошенники похитили у пенсионеров более 1 млн. руб., путем обзванивая жителей города и представляясь их родственниками, попавшими в беду. Об этом говорится на сайте УМВД по региону.

Полиция возбудила уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данным правоохранителей, мошенники дозванивались до жителей Хабаровска и, представляясь их родственниками, сообщали, что им срочно понадобилась крупная сумма денег. 

В настоящее время трое подозреваемых задержаны. В ходе обысков у фигурантов дела полиция обнаружила мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

Теги: мошенничество , пенсионеры , Хабаровск , телефонное мошенничество
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