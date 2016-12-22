В России разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика

В России расширился перечень документов, по которым можно покупать алкоголь: теперь убедиться в совершеннолетии покупателя можно по паспорту болельщика и по водительским правам

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

В России вступил в силу приказ Минпромторга, разрешающий покупать алкоголь по водительскому удостоверению и карточке болельщика. Соответствующий приказ был опубликован 23 июня и вступает в силу сегодня, 4 июля.

Согласно приказу, продавец сможет проверять возраст покупателя по карточке болельщика до 31 декабря 2018 года. FAN ID — документ, который выдается гостям Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, а иностранцы в том числе могут использовать его для въезда в Россию.

Ранее подтвердить совершеннолетие при совершении покупки можно было с помощью паспорта гражданина России, загранпаспорта, вида на жительство, удостоверения беженца и других подобных документов. Всего в перечне было 12 пунктов.

В феврале Минпромторг опубликовал проект документа, в котором предлагалось разрешить покупать алкоголь по водительскому удостоверению. Предполагалось, что приказ вступит в силу 31 марта. Как сообщалось в пояснительной записке, проект был разработан для «актуализации перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя».