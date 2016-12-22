SpaceX вновь отложила запуск Falcon 9 со спутником

Американская компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e незадолго до старта по техническим причинам. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

По данным SpaceX, следующий запуск запланирован на 4 июля.

Старт ракеты Falcon 9 должен был состояться накануне, однако был отменен за 9 секунд до старта по техническим причинам. Причины автоматической отмены старта не называются.

Ранее, 2 июля, неудачный пуск ракеты-носителя совершил Китай. Старт ракеты Long March-5 со спутником Shijian-18 прошел в штатном режиме, однако позднее стало известно, что спутник на орбиту не вышел. Как сообщало агентство Xinhua, после запуска была замечена некая «аномалия» и ракета отклонилась от заданного курса.