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Студентов-теологов МГЛУ оставили без дипломов гособразца
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Студентов-теологов МГЛУ оставили без дипломов гособразца
Общество, 04:11
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Студентов-теологов МГЛУ оставили без дипломов гособразца

Студенты направления «теология» МГЛУ сообщили, что руководство университета накануне выпуска не смогло им выдать дипломы государственного образца из-за лишения направления аккредитации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Рособрнадзор лишил направление аккредитации 23 июня, однако руководство вуза не сообщило об этом студентам. По словам студентов, университет не подал вовремя документы на аккредитацию: вместо февраля подал их в мае.

Администрация МГЛУ не прокомментировала газете эту информацию. Студенты, по данным газеты, также написали обращение министру образования Ольге Васильевой с просьбой помочь, назвав главу Минобрнауки «глубоко верующим человеком».

В пресс-службе МГЛУ сообщили «Коммерсанту», что готовы выдавать дипломы негосударственного образца, которые, по их словам, «юридически не отличаются от государственных». Однако студенты заявили газете, что не согласны на замену.

Также, по данным пресс-службы, все выпускники «теологии», несмотря на сложившуюся ситуацию, намерены продолжить обучение в магистратуре. Однако, согласно приказу Рособрнадзора, ведомство также отказало в переоформлении свидетельства госаккредитации магистерского направления «теологии» и аспирантуры по «юриспруденции».

Теги: университет , ВУЗы , государственная аккредитация , МГЛУ
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