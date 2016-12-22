«Роскосмос» станет оператором британских спутников OneWeb

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что госкорпорация укрепила свое сотрудничество с британской телекоммуникационной компанией OneWeb, заключив новое соглашение. Об этом Комаров сообщил в интервью радиостанции Business FM.

По словам Комарова, «Роскосмос» будет не только выводить на орбиту спутники компании, но и станет ее оператором. «Будем совместными операторами по их группировке. Этот создаваемый космический аппарат, крупнейший в мире», — пояснил гендиректор.

Он подчеркнул, что новое соглашение «показывает конкурентоспособность» госкорпорации.

Как сообщало «РИА Новости», 1 июня группировка британской компании OneWeb в рамках проекта с российской спутниковой системой «Гонец» заявила о запуске 882 спутников связи. По словам главы OneWeb Эрика Беранже, пуски будут проводиться с 2018 года с Байконура и Куру.

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