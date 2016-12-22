Отель в Далласе эвакуировали после сообщений о стрельбе
Общество, 01:14
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Отель в Далласе эвакуировали после сообщений о стрельбе
Отель в Далласе эвакуировали после сообщений о стрельбе в одном из номеров. Об этом сообщает телеканал WFAA.
На место происшествия прибыла полиция. Инцидент, по данным телеканала, произошел в 14:00 по местному времени (22:00 мск), выстрелы были слышны в одном из номеров на пятом этаже.
Как сообщает корреспондент телеканала, из здания одного человека «вынесли на носилках». Кроме того, по уточненной информации, была эвакуирована лишь «часть отеля».
По данным корреспондента WFAA, один из очевидцев видел «женщину в истерике» в номере, где произошла стрельба.
Ранее, 3 июля, в результате стрельбы в городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали четыре человека, включая детей. Инцидент произошел в районе Уилкинсон-авеню.