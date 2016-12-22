Отель в Далласе эвакуировали после сообщений о стрельбе

Замглавы Госдепа обсудил с Кисляком предстоящую встречу Путина и Трампа

Один человек погиб в результате стрельбы на юге Франции

ФСБ смягчила правила режима в пограничной зоне

«Магнит» создал компании для выпуска полуфабрикатов и бытовой химии

Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт до 830 тыс. руб. в год

Генпрокурор Украины пообещал нанять охрану Януковичу для визита в Киев

Turkish Airlines заявила об отмене запрета США на провоз электроники

Полиция прокомментировала наезд автомобиля на толпу пешеходов в Бостоне

Суд отклонил жалобу РЖД на отказ взыскивать с Минфина 1,7 млрд руб.

«Сафмар» подсчитал эффект от объединения «Эльдорадо» и «М.Видео»

СМИ узнали о доставке Тулеева в Москву самолетом МЧС

Окно для отношений: как саммит «Двадцатки» может изменить положение дел

Власти назвали причину гибели 7 человек на озере в Челябинской области

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб.

В Москве поставили посвященный встрече Горбачева и Рейгана памятник

В Бостоне автомобиль въехал в толпу пешеходов

МИД Турции осудил действия береговой охраны Греции при обстреле сухогруза

Власти пообещали дать горячую воду перекрывшим шоссе жителям Клина

Ткачев предсказал потерю 2% ВВП России в год из-за глобального потепления

Греческие власти объяснили обстрел турецкого сухогруза

«Роснефть» планирует выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2017 года

Замах на рубль: каким будет курс российской валюты после саммита G20

Экс-министр обороны Украины призвал совершить взрывы в России

Baker Hughes и General Electric закрыли сделку о слиянии нефтяных активов

Особая экономическая зона в Чечне оказалась самой неэффективной в России

«Роснефть» предложила ExxonMobil долю в крупном месторождении

Путин принял Си Цзиньпина в Кремле

Власти Москвы предложили не защищать права скупающих по несколько квартир

Goldman Sachs спрогнозировал рост курса биткоина почти до $4000