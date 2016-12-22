Один человек погиб в результате стрельбы на юге Франции

Один человек погиб, не менее шести человек пострадали в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции. Об этом сообщает France3 со ссылкой на источники в полиции.

По данным телеканала, два человека на мотоциклах открыли огонь по небольшой группе людей, а затем скрылись. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Издание отмечает, что среди атаковавших есть человек, «облаченный в традиционную одежду мусульман». На месте работают сотрудники полиции и заместитель прокурора города.

По уточненной информации телеканала, префектура города считает, что мотивом стрельбы стало «сведение счетов». Версия теракта исключена.

Как сообщает портал TVSud, атаковавшие — мужчина и женщина.

Ранее, 3 июля, неизвестные открыли стрельбу возле мечети Аррахма в Авиньоне. В результате инцидента пострадали не менее пяти человек, в том числе семилетняя девочка. Позднее телеканал BFM-TV привел данные о восьми раненых. Прокуратура Франции, в свою очередь, назвала перестрелку «разборкой банд».