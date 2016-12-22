В Москве поставили посвященный встрече Горбачева и Рейгана памятник

В Москве появилась скульптурная композиция, увековечившая встречу единственного президента СССР Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новая композиция скульптора Александра Бурганова установлена в сквере близ музея «Дом Бурганова» в переулке Сивцев Вражек. Церемония открытия новой скульптуры состоялась в рамках 37-го ежегодного форума Россия-США. Скульптурная композиция открыта рядом с двумя другими работами художника, посвященными теме истории российско-американских отношений — «Линкольн и Александр II» и «Встреча на Эльбе».

Фото: пресс-служба музея «Дом Бурганова»

Бывший президент СССР не смог лично участвовать в церемонии, но направил ее участникам обращение, где поблагодарил организаторов за приглашение. Также он выразил признательность скульптору.

Главы США и СССР впервые встретились в ноябре 1985 году в Женеве. Данный саммит послужил началом череды советско-американских встреч в 1985–1988 годах, приведших к сворачиванию холодной войны, в частности, к договоренностям о ликвидации ракет средней дальности (РСМД) и о выводе советских войск из Афганистана.