МИД Турции осудил действия береговой охраны Греции при обстреле сухогруза

Турция осудила действия греческой береговой охраны, назвав «безосновательным» обстрел своего сухогруза в Эгейском море. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает Reuters.

«Нет никакого оправдания для стрельбы по безоружному торговому судну, которое перевозит грузы между двумя турецкими портами», — заявили в МИДе. Там также отметили, что «единственное утешение» в том, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Корабли береговой охраны Греции открыли огонь по сухогрузу M/V ACT, следовавшему под турецким флагом, днем 3 июля. Как сообщало турецкое агентство Deniz Haber Ajansi, по кораблю было произведено 16 выстрелов.

Как сообщал телеканал CNN Turk, береговая охрана Греции потребовала, чтобы сухогруз пришвартовался в порту Родос для осмотра груза. Капитан отказался подчиниться требованиям греческой береговой охраны. По его словам, охрана «сказала, что будет стрелять, если мы не остановимся».

Позже греческое издание Iefimerida со ссылкой на пресс-службу береговой охраны сообщило, что днем 3 июля в порт Родос поступило анонимное сообщение о том, что на борту турецкого сухогруза M/V ACT перевозят наркотики. В связи с этим береговая охрана потребовала от команды сухогруза вернуться в порт Родос для осмотра.