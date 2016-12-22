«Роснефть» планирует выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2017 года



«Роснефть» предлагает выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы в первом полугодии 2017 года, сообщили «Интерфаксу» источник, близкий к компании, и собеседник в одном из профильных ведомств. По их словам, компания уже обратилась с соответствующим предложением. Источник, близкий к нефтяной компании, подтвердил РБК эти планы. Представитель компании Михаил Леонтьев отказался от комментариев. 3 июля акции «Роснефти» на Московской бирже выросли на 2%, до 324,9 руб. за штуку, капитализация составила 3,5 трлн руб.

В начале 2017 года, после появления новых акционеров (Катарский суверенный фонд и Glencore купили 19,5% компании) «Роснефть» утвердила новую дивидендную политику. Процент прибыли, который направляется акционерам, был увеличен с 25 до 35%, а частота выплат — до двух раз в год. По итогам 2016 года «Роснефть» направит на дивиденды 35% прибыли — 63,4 млрд руб.

В июне, перед собранием акционеров компании, президент Владимир Путин предложил «Роснефти» рассмотреть возможность увеличить дивиденды и направлять акционерам 50% чистой прибыли. На годовом собрании акционеров 22 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что компания представит свои предложения о росте дивидендов правительству в ближайшее время.