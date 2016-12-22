Власти пообещали дать горячую воду перекрывшим шоссе жителям Клина

Заместитель министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник пообещал в течение суток подать горячую воду в подмосковный город Клин, жители которого перегородили движение по федеральной трассе М10. Об этом сообщает ТАСС.

Мельник объяснил отсутствие горячей воды в домах клинчан приостановкой газоснабжения частных котельных, у которых накопилась задолженность перед поставщиками ресурсов. Как ранее сообщал РБК, без горячей воды остались жители поселка 31 Октября на севере города и в домах в Пролетарском проезде.

Днем 3 июля около 150 жителей Клина перекрыли движение на двух полосах в одну сторону на федеральной трассе М10 «Россия» (Ленинградское шоссе). На некоторое время движение оказалось парализованным. Пытавшиеся проехать в город люди искали объездные пути. Полиция обеспечивала безопасность в районе перекрытого шоссе. Задержаний граждан не проводилось.

Горячее водоснабжение в Клину было отключено 13 июня. По графику профилактических работ, подача горячей воды должна была быть произведена 27 июня. В назначенный срок этого не произошло. 29 июня местные власти пообещали восстановить водоснабжение к 1 июля после перерасчета. Но к понедельнику, 3 июля, вопрос так и не был решен.

В 2015 году местные жители уже грозили перекрыть Ленинградское шоссе по причине отключения горячей воды из-за долгов коммунальщиков. Клинчане дали властям четыре дня на разрешение ситуации, в результате горячее водоснабжение было восстановлено.