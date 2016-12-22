Путин принял Си Цзиньпина в Кремле

Президент России Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидеры двух стран встретились в Гербовом зале первого корпуса Кремля. Путин и Си обменялись рукопожатиями. На вечер главы государств запланировали неформальный обед. За обедом лидеры России и Китая обсудят интересующие обе стороны темы, включая вопросы двустороннего характера и международной повестки дня.

Также главы государств встретятся с представителями СМИ, деловых кругов и общественности двух стран, составивших делегации лидеров Китая и России. Как ранее сообщал РБК, встреча в подобном формате произойдет впервые. Российский лидер 4 июля вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между Россией и КНР.

​Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В рамках встречи планируется подписать 40 двусторонних соглашений, в том числе касающиеся сопряжения китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. В мае сообщалось, что Россия примет активное участие в реализации китайского интеграционного проекта «Один пояс — один путь» (ОПОП). Об этом заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений».

Китай является одним из главных торговых партнеров России. В 2016 году объемы торговли между двумя странами увеличились на 4% по сравнению с 2015 годом и достигли $66,1 млрд. Темпы роста российско-китайского товарооборота за первый квартал этого года достигли 37% (составили $18,4 млрд).