Baker Hughes и General Electric закрыли сделку о слиянии нефтяных активов

Baker Hughes и General Electric (GE) закрыли сделку по слиянию нефтегазовых активов. Слияние произошло между GE Oil & Gas и Baker Hughes. Об этом сообщает Financial Times.

Baker Hughes закончит торги в своем старом качестве вечером понедельника, в момент закрытия Нью-Йоркской биржи, и начнет торги в обновленном варианте в среду. Baker Hughes станет лидером на рынке сервисных услуг в нефтегазовой промышленности. Слияние должно создать экономию на издержках в размере $1,2 млрд к 2020 году и синергетический эффект должен составить к тому же году до $400 млн в год. Совокупный доход новой компании планируется на уровне $23 млрд.

По результатам соглашения акционеры Baker Hughes получат особые единовременные дивиденды в размере $17,5 за акцию. GE станет владельцем 62,5% новой компании.

Новая сервисная компания планирует сосредоточиться на технологиях big data, чтобы повысить эффективность и сократить риски на всех стадиях производства — от бурения до нефтепереработки.

Baker Hughes и GE в октябре 2016 года объявили о намерении создать совместную нефтесервисную компанию и закрыть сделку по ее созданию в 2017 году.

В 2014 году Baker Hughes заключила соглашение о слиянии с другой американской компанией — Halliburton. Сумма сделки оценивалась в $34,6 млрд. Однако в мае Halliburton объявила о расторжении договоренностей, так как компания посчитала слияние невыгодным.

Baker Hughes является третьей по величине нефтегазовой сервисной компанией. Она работает более чем в 90 странах. В ее компетенцию входит бурение, оценка запасов и обустройство месторождений. GE Oil & Gas — «дочка» многонациональной компании General Electric, которая присутствует во всех сегментах нефтегазовых цепочек.