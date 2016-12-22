В синагогу во Львове бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили в синагогу во Львове коктейль Молотова. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «Хесед-Арье» Адель Данову.

По словам Дановой, неизвестные бросили коктейль Молотова в синагогу на ул. Братьев Михновских, 4. Порталу Zaxid.net Данова рассказала, что он попал в стену между окнами, после чего упал во двор и сгорел. Она также добавила, что на ул. Шолом-Алейхема, 12, где ранее находился бывший дом еврейской общины, вандалы написали «оскорбительные надписи».

Во Львовском горсовете заявили, что «строго осуждают» акты вандализма. Там также обратились к правоохранительным органам, чтобы «максимально оперативно расследовать эти действия». «Львов всегда был, есть и будет городом толерантным», — заявил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

В октябре 2016 года неизвестный напал на синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке в Москве. Мужчина ворвался в здание, держа в руках канистру с горючей жидкостью и травматический пистолет. Из оружия он ранил охранника. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Позже стало известно, что нападавший, по предварительным данным, состоит на психиатрическом учете.