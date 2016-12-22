Goldman Sachs спрогнозировал рост курса биткоина почти до $4000

Курс биткоина в ближайшее время может опуститься на 25% от текущих значений — примерно до $1850. Однако вслед за этим курс криптовалюты к доллару может обновить рекорд, достигнув $4000, свидетельствуют данные технического анализа Goldman Sachs.

По словам аналитика инвестбанка Шебы Джафари, росту курса биткоина может предшествовать снижение — «не ниже $1857 за биткоин», приводит слова эксперта CNBC. Это примерно на 25% ниже текущих значений курса криптовалюты ($2590 за биткоин, по данным Coindesk). После этого курс биткоина, по мнению аналитика, имеет потенциал вырасти до $3915, однако для этого «может понадобиться время», отмечает Джафари.

В последние недели курс биткоина крайне нестабилен — после того как 11 июня криптовалюта достигла исторического рекорда ($3025), уже через неделю его курс обвалился более чем на $800, до $2185. Однако до конца месяца курс криптовалюты несколько вырос — до уровня около $2,5 тыс. за биткоин.

​С начала года, как отмечает CNBC со ссылкой на данные Coindesk, рост курса криптовалюты составил 158%.