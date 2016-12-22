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РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи
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РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи
Общество, 18:55
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РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи

Следственный комитет России разрешил Русской православной церкви (РПЦ) публиковать материалы завершенных экспертиз останков, найденных под Екатеринбургом, которые могли принадлежать членам царской семьи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Как только будут заканчиваться те или иные экспертизы, мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи», — рассказал епископ Егорьевский Тихон, уточнив, что материалы будут доступны на портале «Православие.ру».

По мнению епископа, главное, чтобы у публикаций был «научный, доказательный» характер.

Последнего российского императора Николая II вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году.

В 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга было заведено уголовное дело о гибели царской семьи. Экспертиза показала, что останки принадлежат Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям — великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии.

В 1998 году дело закрыли в связи со смертью лиц, совершивших преступление. В этом же году членов царской семьи, кроме цесаревича Алексея и великой княжны Марии, захоронили в Петропавловском соборе. Останки, предположительно, царских детей обнаружили в 2007 году на Коптяковской дороге в Свердловской области.

Осенью 2015 года СК решил возобновить расследование дела о гибели царской семьи, чтобы установить подлинность предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Останки Николая II и Александры Федоровны эксгумировали 23 сентября. В ноябре того же года первый этап генетической экспертизы подтвердил их подлинность. В рамках этого дела в присутствии главы СКР Александра Бастрыкина также вскрыли гробницу Александра III.

В декабре 2015 года на период окончания исследований, проводимых в рамках следственных действий по уголовному делу о гибели членов царской семьи, останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых передали из Госархива на ответственное хранение РПЦ.

Теги: экспертиза , останки , Николай II
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