СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе

Самолет Dash 08 авиакомпании Air Berlin совершил аварийную посадку в аэропорту Дюссельдорфа, сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, самолет вылетел из Флоренции. После того как он покинул аэропорт, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты колесных покрышек. Экипаж лайнера в срочном порядке оповестили о случившемся.

Самолет успешно сел в Дюссельдорфе. Оказалось, что задняя правая шина лайнера была повреждена, отмечает издание.