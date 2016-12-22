Путин выразил соболезнования Меркель из-за гибели людей в ДТП в Баварии

Президент Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с гибелью людей в крупном ДТП в Баварии, об этом говорится в телеграмме немецкому лидеру, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии», — написал Путин.





«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — добавил президент России.

Сегодня полиция Верхней Франконии сообщила о 18 погибших и 32 пострадавших в результате аварии с автобусом на трассе А9 вблизи города Мюнхберг в Баварии. По предварительным данным, в автобусе находилось 46 туристов из Саксонии и два водителя. Автобус врезался во впереди идущий грузовик.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщал, что Ангела Меркель «узнала об этом с большим беспокойством». ​Зайберт выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.